Zwischen Kampfgeist, Sorgen und Spaltern

So viel politische Prominenz habe er noch nicht bei einem Dreikönigstreffen begrüßen können, sagte am Montagabend Martin Henning, der Eichsfelder FDP-Kreischef, und freute sich über die große Resonanz auf die Einladung nach Heiligenstadt. Und die stand diesmal unter dem Motto „Dreißig Jahre Grenzöffnung und Fall der Berliner Mauer“. Politiker, Parteimitglieder und Sympathisanten aus Hessen, Niedersachsen, Thüringen und sogar aus Sachsen hatten sich eingestellt, darunter der Landesvorsitzende Thomas Kemmerich, sein Stellvertreter Dirk Bergner, Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche oder Landtagsmitglied Franziska Baum. Über einen sehr jungen Gast freute sich Henning aber ganz besonders, und zwar über den Dingelstädter Johannes Lange. Der ist gerade erst der Partei beigetreten. „Es gibt bei unseren Mitgliederzahlen einen kleinen Aufwärtstrend“, konnte Henning verkünden.

Er selbst schlug in seiner Begrüßungsrede den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, erinnerte an Grenzsituationen in seiner Zeit als NVA-Soldat und die Schwierigkeiten, wenn er mutig seine Meinung zu Selbstschussanlagen und Kontrollen gesagt hatte. Dass diese Zeit nicht vergessen wird, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Viele, so Henning, die damals die neu gewonnene Freiheit und die Demokratie bejubelten, fühlten sich heute im Abseits. Gejubelt würde nun darüber, wenn Menschen gejagt werden. Und bei diesen Worten schlug die bis dahin fröhliche Stimmung im Raum um. In vielen Gesichtern waren nun Sorge und Betroffenheit zu lesen.

Sachfragen und Dinge für die Menschen angehen

„Die Hoffnungen und Erwartungen an Freiheit und Demokratie sind einer aggressiven Stimmung gewichen“, resümierte der FDP-Kreischef und ließ das Tun der Populisten nicht außen vor. Die Freien Demokraten – und nicht nur die – forderte er daher auf, selbstbewusst und mit starken Argumenten in kleinen wie in großen Runden antiliberalen Tendenzen entgegenzutreten. Henning sprach sich zudem klar dafür aus, im Freistaat Sachfragen und Dinge anzugehen, die die Menschen nach vorn bringen.

Und mit Thomas Kemmerich, der nicht nur FDP-Landeschef ist, sondern auch der Fraktion im Landtag vorsteht, sowie Franziska Baum benannte er auch gleich zwei, die das tun sollen. Gekonnt war so der Ball dem liberalen Thüringer Frontmann zugespielt. Doch bevor der klare Worte zur Regierungsbildung fand, stellte sich Franziska Baum den Eichsfeldern vor. Die 38-Jährige wird künftig öfter in der Region sein, versteht sie sich doch als Ansprechpartner für die hiesigen Wähler. Ihr Wahlkreisbüro eröffnet sie in Nordhausen. Punkten konnte sie am Montagabend allerdings schon mal mit dem Geständnis, familiäre Beziehungen in Weißenborn zu haben, zu einer Fleischerei. Die Eichsfelder forderte Franziska Baum auf, sich mit Anliegen und Problemen an sie zu wenden und dafür zu sorgen, dass der Liberalismus in Thüringen eine starke Stimme hat.

Obwohl das Motto des Abends eigentlich ein Rückblick war, wandte Thomas Kemmerich seinen Blick auf das Jetzt und machte klar, dass die FDP im Freistaat weder mit der Linkspartei noch mit der AfD sympathisiere.

Klare Kante gegen Gewalt von rechts und links

Klar ist ihm aber auch, dass viele Bürger das Vertrauen in die Politik verloren haben. Bei der Feststellung allein blieb es dann nicht. Der Fraktionschef sprach Probleme und Wege an. Einen Antrag gegen Windkraft im Wald habe man gestellt, ebenso einen, dass Studienplätze für Medizin und Pharmazie erhöht werden sollen. Gestärkt werden müssten auch die Kommunalfinanzen. Kemmerich versprach, eine Politik zu betreiben, die das Land jeden Tag ein Stück verbessert. Und dann sprach er die „großen Problem“ an: den hohen Stundenausfall an Schulen, dessen Ende nicht absehbar sei, die Situation in den Kindergärten und die Folgeschäden, die sich daraus ergäben und für die die Gesellschaft ein Leben lang zahle. Wichtig findet er aber auch den Abbau der Bürokratie, die Stärkung der Ausbildung im Handwerk, und er weiß, was das Land für einen Aufschwung braucht: „Eine neue Gründergeneration“.

Kemmerich wandte den Blick auch auf die jüngsten Ereignisse in Leipzig und forderte dazu auf, wachsam zu sein, sich gegen Gewalt von links wie von rechts zu wenden. Die Liberalen, so erklärte er, seien unter anderem für die Stärkung des Verfassungsschutzes.

Unterstützung gab es vom Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich, der die Stimmung im Osten ins Visier nahm und die „Spalter“ ausmachte. Seiner Ansicht nach sind die Grünen solche, weil sie „Stadt gegen Land ausspielen“, die SPD, weil die versuche „pseudoarm gegen pseudoreich“ zu stellen, und die Linken, weil sie in Ost und West spalten. „Doch es gibt keine Ossis und Wessis mehr“, meinte Ullrich.

Gäste, unter ihnen Wachstedts Bürgermeister Leander Lins, wandten sich dann wieder dem eigentlichen Motto des Abends zu und schilderten, wie sie die Zeit um den 9. November vor 30 Jahren erlebt hatten. Heinrich Klöppner aus Freienhagen blickte auf eine Veranstaltung mit Bodo Ramelow in Kallmerode, derweil das älteste FDP-Mitglied im Eichsfeld, der 90-jährige Wolfgang Beykirch, die Politiker noch einmal aufforderte, sich auf die Menschen an der Basis zu konzentrieren.