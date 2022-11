100 Prozent Rabatt auf 100-prozentige Live-Musik

Am Black Friday (Schwarzer Freitag) parodiert der Eisenacher Straßenmusiker Bastian Coburger in der Karlstraße, Bummelmeile, Flaniermeile, Einkaufsstraße in Eisenach. diesen, vom Einzelhandel ins Leben gerufenen Rabatttag zur Freude vieler vorbeiziehender Passanten. Mit seinem Bunten Freitag gewährt Bastian Coburger 100 Prozent Rabatt auf 100-prozentige Livemusik. Ein Benefizkonzert für Herz und Seele.