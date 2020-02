Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

14-Jähriger erwischt in Eisenach Einbrecher

In Eisenach hat ein 14-Jähriger am Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe der Jugendliche gegen 17 Uhr einen ehemaligen Kiosk in der Oppenheimstraße betreten und ertappte den bisher unbekannten Einbrecher, der gerade mit der Beute fliehen wollte.

Der Einbrecher habe den 14-Jährigen zur Seite gestoßen und sei geflüchtet. In der Oppenheimstraße habe ein zweiter Mann gewartet, der gemeinsam mit dem Täter die Flucht ergriff. Der 14-Jährige wurde bei der Aktion leicht verletzt.

Beim Beutegut handele es sich um eine unbekannte Menge Zigaretten, hieß es von der Polizei. Vermutlich habe der Einbrecher die Eingangstür des Kioskes aufgebrochen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

scheinbares Alter 35 Jahre

hagere Statur

Dreitagebart

bekleidet mit dunkelgrüner Jacke

2. Person:

scheinbares Alter 25 Jahre

korpulente Statur

blonde Haare

Vollbart

bekleidet mit schwarzer Joggingjacke und schwarzem Basecap (falsch herum getragen)

Wer den Vorfall beobachten konnte oder Angaben zu den unbekannten Personen machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) oder die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) zu wenden.