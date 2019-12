15 Jahre bei „Familie Dr. Kleist“ in Eisenach

Jede Woche Dienstag in der ARD findet Fernseharzt Dr. Christian Kleist, gespielt von Francis Fulton-Smith, die Ursache für anfangs nebulöse Symptome seiner Patienten. Einer, der ihn seit der ersten Staffel begleitet, ist Marcus Manß aus Eisenach. Und dies nicht nur dann, wenn er den Krankenwagen lenkt. Er ist auch von Anfang an als medizinischer Berater für filmische Rettungsdiensteinsätze dabei. 15 Jahre arbeitet Manß mit dem Kleist-Team, der Notfallsanitäter erhält immer öfter auch kleinere Sprechrollen. Wer dienstags, 18.15 Uhr, den Fernseher einschaltet, sieht nahezu jedes Mal auch ihn. Inzwischen berät er neben Koordinatorin Gabi Pohl und weiteren Fachberatern Schauspieler und Regie in allen medizinischen Fragen. Die sind vielfältig. Wie muss sich ein Schauspieler als Patient verhalten? „Auch alle Überwachungsgeräte müssen so angeklebt werden, als ob es real wäre“, erklärt Marcus Manß. So berate er inzwischen etliche Drehs im Studio in Stedtfeld mit. Dafür benötigt er trotz seiner medizinischen Kenntnisse Hintergrundwissen. Das wiederum erweitert auch das eigene Wissen im realen Arbeitsalltag. Manche Regieanweisung wird vorab trainiert, als Sandmann-Tochter Rosalie in einer der Folgen der aktuellen Staffel umfällt, weil sie an Diabetes erkrankt ist, testete der Experte über mehrere Tage mit verschiedenen Zuckerlösungen aus, bis er einen Blutzuckerwert bekam, bei dem man ins diabetische Koma fällt. „Der Blutstropfen“ muss ja bei der Messung vor der Kamera einen hohen Wert ergeben. Manß ist später dann bei Aufnahmen am Regiemonitor dabei. Manchmal steht er natürlich im Kreuzfeuer zwischen dem, was machbar ist und der medizinischen Korrektheit. Aber ihm macht die Arbeit mit dem Team viel Freude und Spaß. 31 Drehtage kamen zuletzt zusammen. Im Herbst wurde er für eine andere bekannte Arztserie gebucht. Als medizinischer Berater bei „In aller Freundschaft“.