16-jährige Mopedfahrerin prallt im Wartburgkreis gegen eine Wand und verletzt sich

Tiefenort In Tiefenort ist eine 16-Jährige bei einem Unfall verletzt worden. So kam es zum Zusammenprall mit der Wand.

Am Montagmorgen hat ein 68-jähriger Mann die Strecke von der Straße Heiligkreuz in Tiefenort in Richtung Vorwerksgasse befahren. Als er sich an der Einmündung zur Krayenbergstraße befand missachtete er laut Polizeiangaben die Vorfahrt der von rechts kommenden 16-jährigen Mopedfahrerin.

Das junge Mädchen wich nach rechts auf den Fußweg aus und prallte dort gegen eine Mauer. Sie verletzte sich leicht und an ihrem Zweirad entstand Sachschaden.