17-Jährige in Eisenach bedroht, beleidigt und geschlagen

Eisenach. Die Polizei sucht nun den Täter.

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann eine 17-Jährige an einer Bushaltestelle in Eisenach an und forderte laut Polizei die Herausgabe ihrer Bankkarte, um sich einen Fahrschein kaufen zu können.

Als die 17 Jahre alte Frau die Herausgabe verweigerte, schlug der Unbekannte die Frau gegen den Kopf und beleidigte sie. Der ca 170 cm große, mit Jeans und T-Shirt bekleidete Mann flüchtete anschließend. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (0286419/2021) entgegen.

