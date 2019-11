Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

186 Studierende an Dualer Hochschule Eisenach immatrikuliert

Für Daniel Krug sind die Eindrücke des Studiums an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) noch ganz frisch. Der unlängst ausgezeichnete Absolvent im Fachbereich Produktionstechnik gehörte zu jenen Ehrengästen, die den 186 neuen Studierenden der DHGE am Montagabend auf der Wartburg zur feierlichen Immatrikulation ein persönliches Grußwort überbrachten, ihnen Zuversicht und Ansporn mit auf den Weg gaben. Ähnliches taten Alexander Eras, Geschäftsführer der BMW Fahrzeugtechnik Eisenach und Ingo Wachtmeister, der Sozialdezernent der Stadt Eisenach. BMW schickte bisher übrigens 37 Studierende an die Duale Hochschule.

Dass sich die drei Genannten auf der Zielgeraden der Immatrikulation eher kurz fassten und ihre Grüße auf den Punkt brachten, sorgte im Auditorium für einige Erleichterung. Kerstin Staudtmeister, freiberufliche Organisationsberaterin, hatte in ihrer üppigen Festrede nämlich weit ausgeholt, von ihren beruflichen Anfängen als Kindergärtnerin über das Studium als Sozialpädagogin und Mediatorin bis zu ihrer heutigen Tätigkeit. Bis 2019 leitete sie die Ausbildung bei der Kali + Salz AG, darunter auch die der Studierenden an der Dualen Hochschule. Den Gästen der Feier verlangte die Festrede fast so viel ab wie Regulierung der Körpertemperatur im alles andere als wohl temperierten Palas. Der Satz „Frisch ans Werk“ bekam unter diesen Umständen doppelte Bedeutung.

Festrednerin bei der Immatrikulation der Studienbeginner an der Dualen Hochschule Eisenach: Kerstin Staudtmeister. Foto: Jensen Zlotowicz

Die Zahl der Studienbeginner setzt sich aus 80 Studierenden der Betriebswirtschaft, 95 im Bereich Engineering und elf im Bereich technischer Vertrieb zusammen. Das Studium selbst begann bereits am 1. Oktober. Seither hatten die Neueinsteiger ihre jeweiligen Unternehmen kennengelernt. Die Teilnehmer an Vorkursen hatten auch schon Kontakt mit der Dualen Hochschule am Wartenberg. Die meisten Studienbeginner betraten den Campus am Montag allerdings zum ersten Mal, schlossen dabei lebhafte Bekanntschaft mit den Studienrichtungsleitern, dem WLAN-Zugang und testeten das Mensa-Essen. DHGE-Standortleiter Matthias Gröger, der eine Flut von Kollegen aus den Bereichen Wirtschaft und Technik im Schlepptau hatte, hieß die Neulinge im Palas noch einmal herzlich willkommen. Vor ihnen liegt nun ein dreijähriges Studium mit einem Bachelor-Abschluss als Ziel.

DHGE-Präsident Burkhard Utecht hatte am Vormittag die Studienbeginner am Standort Gera immatrikuliert, erreichte Eisenach dann aber mit etwas Verzug. Dass sein Kollege Matthias Gröger seine Kolleginnen und Kollegen bei deren Vorstellung erstmals bat, sich von ihren Sitzen zu erheben, erlebte Utecht aber noch nicht mit. Gröger erzählte keine Geheimnisse als er ankündigte, dass die 186 Neuen in den nächsten drei Jahren an der Dualen Hochschule fachlich, menschlich wie organisatorisch wachsen werden. Die meisten von ihnen werden sich in Eisenach niederlassen, also Bürger werden.

Die Immatrikulation erlebten auch weitere Vertreter von Praxispartnern mit, darunter Nils Blondin, Geschäftsführer von Feinmess Suhl und Hochschulrat in Personalunion, Martin Kraus von der Carl Zeiss AG und Lisa Ortlepp-Saller als Vertreterin der Firma Deckel-Maho. Sie selbst war 2013 Absolventin der Dualen Hochschule in Eisenach.