Klaus Zuschlag von der Sportstättenverwaltung erläutert einen Entwurf für den Anbau an die Goethesporthalle in Eisenach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2,4 Millionen vom Land für Goethe-Sporthalle

Mit Unterstützung des Landes rücken bessere Sportbedingungen für Schulen und Vereine in Eisenach in greifbare Nähe. „Das Infrastrukturministerium stellt für die Erweiterung der Goethe-Sporthalle insgesamt 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Damit kann der schon geplante Anbau erfolgen, mit dem künftig ein weiteres Spielfeld zur Verfügung stehen wird. Ebenso werden die Toilettenanlagen saniert“, informieren die Kreisvorsitzenden der Linken in der Wartburgregion, Anja Müller und Sascha Bilay.

Die Situation für den Sportbetrieb ist seit vielen Jahren unbefriedigend. Derzeit stehen von den benötigten etwa 9.900 Quadratmetern überdachter Sportstätten in Eisenach nur etwa 7.800 tatsächlich zur Verfügung.