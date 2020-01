Eisenach. Bei einer Verkehrskontrolle in Gotha zeigte der Drogentest eines 20-Jährigen ein positives Ergebnis.

20-jähriger Fahrer in Eisenach positiv auf Kokain

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20-jähriger Fahrer in Eisenach positiv auf Kokain

Am Donnerstagabend wurde ein 20-jähriger Honda-Fahrer in der Gothaer Straße in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Polizei berichtete, verlief der Drogentest positiv auf Cannabis und Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Eisenach:

Wildunfall auf der L1021 bei Eisenach

Streit in Eisenach artet aus: 37-Jähriger schlägt zu