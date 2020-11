2000 Euro Spenden fallen auf fruchtbaren Boden

Spendabel zeigt sich die Firma Hirschvogel in Marksuhl in diesen Tagen. Mit jeweils 1000 Euro unterstützt der Automobilzulieferer den inklusiven Verein „Aktiv im Leben mit Behinderung“ und das von der Stadt Eisenach veranstaltete Sinfonische Wochenende. Hirschvogel-Personalleiter Michael Kaffee besuchte die jeweiligen Empfänger im Rathaus sowie in der integrativen Kindertagesstätte Haus der kleinen Freunde und in der heilpädagogischen Wohneinrichtung in Eisenach.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diesen kleinen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich für die Teilhabe und Rechte behinderter Menschen einzusetzen, zu unterstützen. Wir schätzen die Hilfe für Menschen mit Behinderung“, so Michael Kaffee. Der Verein freut sich, für dieses Geld kleine Weihnachtsgeschenke für seine Bewohner und Klienten kaufen zu können, dankte Geschäftsführer Nico Petschner. Seit mehr als 25 Jahren bietet der Verein „Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis“ Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in der Region an und betreibt mehrere Einrichtungen und eine Beratungsstelle. Mit der Spende an die Stadtverwaltung honoriert Hirschvogel das Bemühen des Kulturamtes, Kunst und Kultur für die Bürger unter Pandemiebedingungen aufrechtzuhalten. Das Sinfonische Wochenende stand unter dem Motto „Beethoven 250“ und umfasste sieben Konzerte. „Das Sinfonische Wochenende hat Künstlern in diesen schweren Zeiten eine Verdienst- und Auftrittsmöglichkeit gegeben“, sagte Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD). Kulturamtsleiter Achim Heidenreich ergänzte: „Außerdem war es uns ein Anliegen, das Landesjugendorchester nach seiner sommerlichen Probenphase nicht mit den Coronaproblemen allein zu lassen und schlimmstenfalls die Probenphase ohne öffentliche Präsentation abschließen zu müssen.“ Hirschvogel mit Stammsitz im oberbayerischen Denklingen ist ein Familienunternehmen und beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeiter.