Eisenach. Zahlreiche Menschen unterstützen mit ihrer Unterschrift die Aktion zum Erhalt der Eselstation an der Wartburg.

2000 Unterschriften für Eselstation an der Wartburg

Rund 2000 Menschen haben für die Wartburgesel unterschrieben und dafür, die 120-jährige Tradition der Eselstation zu erhalten. „Wir sind überrascht über die große Resonanz“, sagt Uwe Felsberg vom Verein zum Erhalt der Eisenacher Südstadt, der die Aktion initiert hat. Diese ist ehrenamtlich neben der Berufstätigkeit organisiert worden. „Wenn wir uns mit einem Stand in die Karlstraße gestellt hätten, wären es noch mehr Unterschriften geworden“, zeigt sich Felsberg überzeugt. Er bittet alle, die gesammelt und noch Listen haben, diese an den Verein zu übermitteln. Die Unterschriften sollen an Thrüingens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übergeben werden. Eine Anfrage wegen eines Termins ist gestellt.