2019 übernachten mehr Gäste in der Wartburgregion

Die letzten Tage des Jahres sind für die Touristiker der Wartburgstadt nochmal ein einträglicher Höhepunkt. Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel bescheren den Eisenacher Hoteliers nahezu völlige Ausbuchung. „Es gibt für den Jahreswechsel nur noch ein paar Restbetten und im Umland vereinzelte Übernachtungsmöglichkeiten“, sagt Carola Schumacher, Geschäftsführerin der Gesellschaft Eisenach-Wartburg-Touristik (EWT).

Aktuell seien etwa 2800 Betten – vom Fünf-Sterne-Hotel bis zur Ferienwohnung – in dem von der EWT betreuten Buchungssystem gelistet. „Es sind in diesem Jahr wieder einige neue Betten und Anbieter dazugekommen“, freut sich Carola Schumacher über den Zuwachs im Buchungssystem. Einige Vermieter vermarkten ihre Unterkünfte auf eigene Faust.

Und Zuwachs gibt es auch bei den Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2018 meldete das Thüringer Landesamt für Statistik für die Wartburgregion rund 337.000 Übernachtungen. „Zum Jahresende werden wir etwa bei 370.000 Übernachtungen rauskommen“, sagt die EWT-Geschäftsführerin. In Wirklichkeit liegt die Zahl noch darüber, denn das statistische Landesamt erfasst erst Herbergen mit mindestens zehn Betten.

„Die besucherstärksten Monate sind jährlich vom Sommer bis in den Frühherbst und auch in den Oktober hinein“, sagt Heike Werner, die bei der EWT das Buchungssystem betreut. Zur Steigerung der Schlafgastzahlen trugen in diesem Jahr in besonderem Maße die Deutschland-Tour und die Freilandmesse Demopark auf dem Kindel bei. Beide Veranstaltungshöhepunkte sorgten in der jeweiligen Zeit für Vollauslastung. Die Deutschland-Tour lockt auch im Nachgang viele Besucher in die Stadt. „Die mediale Präsenz war wirklich super – die ARD hat bei der eineinhalbstündigen Übertragung allein 35 Minuten aus dem Eisenacher Stadtgebiet gezeigt“, freut sich Carola Schumacher. An der Strecke fieberten mehr als 40.000 Menschen und an den Fernsehgeräten sowie im Netz schätzungsweise 15 Millionen Radsportinteressierte mit.

Trotz der positiven Zahlen gibt es auch negative. „Das Gruppengeschäft ist zurückgegangen – etwa um 15 Prozent“, sagt die EWT-Chefin über Reisegruppen-Buchungen. Dies spüren in besonderem Maße auch die Museen in Eisenach. Dementsprechend verzeichnete man bei der EWT auch einen etwa 15-prozentigen Rückgang bei Gruppenführungen.

Die Internetseite erfuhr eine Überarbeitung; die Gruppenangebote seien nun besser sichtbar und zudem leichter online buchbar. „Bei den öffentlichen Stadtführungen sind die Zahlen etwa konstant geblieben“, führt Carola Schumacher an. Etwa 30.000 Gäste nahmen 2018 an Führungen teil. „Die Altstadtführung wird am meisten gebucht“, sagt Heike Werner. Aber auch Kinder- und Kostümführungen sowie Wanderungen seien beliebt.

Europas größte Freilandausstellung im Garten- und Landschaftsbau „Demopark“ sorgt für eine hervorragende Auslastung der hiesigen Hotels. Foto: Norman Meißner

Der Anteil an Aktiv-Touristen nehme stetig zu, so Schumacher. Angebote für Wasser- und Radwandern werden verstärkt nachgefragt. Im Gegenzug gingen die Buchungszahlen für den klassischen Bustourismus zurück; das betreffe nicht nur die Wartburgregion, sondern sei ein genereller Trend in Deutschland.

Vom Bauhaus-Jubiläum in diesem Jahr habe Eisenach kaum profitieren können. Nun laufen die Planungen für das Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung 2021/22“ an. Carola Schumacher hofft, dass dann die Zahlen wieder einen deutlichen Sprung nach oben machen, aber auch schon 2020 mit dem Themenjahr „Musikland Thüringen“.