25 Verletzte - Großeinsatz an Schule in Eisenach

Eisenach. An einer Schule in Eisenach gibt es derzeit einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Über 20 Personen seien verletzt worden.

Seit Dienstagmittag gibt es in Eisenach in einer Schule im Palmental einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Laut Polizei hätten ein oder mehrere bislang Unbekannte einen reizenden Stoff in einem Aufzug versprüht.

Der Reizstoff habe sich über mehrere Etagen verteilt. Das Schulgebäude wurde evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden 25 Personen leicht verletzt, neun der Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

