30 Jahre Baumkreuz Ifta: „Die Bäume führen uns zusammen“

Für Konstantin Adamopoulos ist die jährliche Fahrt zum Baumkreuz nach Ifta ein besonderer Moment, vor 15 Jahren wurde hier seine damals vierjährige Tochter Helene getauft. „Das ist immer sehr berührend für mich“, sagt der Kölner und schaut seiner zweiten Tochter Johanna über die Schulter, die nun mit einer Heckenschere dem Wildwuchs am einstigen Grenzzaun zu Leibe rückt.

Im November 1990 gab auch Mitinitiator Pfarrer Ralf-Uwe Beck den Startschuss für dieses Kunst- und Umweltprojekt. Die Grundidee stammt von Mitstreitern von Joseph Beuys, der zu einer Kasseler Documenta 7000 Eichen in der Stadt pflanzen ließ.

Baumkreuz als Symbol für das Zusammenwachsen

„Wir wollten zeigen, dass die deutsche Einheit keine Einbahnstraße sein darf, die Impulse nicht nur von West nach Ost gehen dürfen. Das Zusammenwachsen muss in alle Richtungen ausstrahlen“, so Beck.

Mitinitiator Ralf-Uwe Beck Foto: Peter Rossbach

Und so war die Idee des Baumkreuzes geboren, die Alleepflanzungen entlang der B7 Richtung Kassel und Eisenach sowie entlang des nahe Ifta verlaufenden Grenzzaunes sollen Symbol für das Zusammenwachsen werden. Gleichzeitig sollten die Alleen, die sich dort kreuzen die Menschen an diese Grenze erinnern. „Der Grenzzaun wird irgendwann zerfallen sein, die Baum-Alleen bleiben aber bestehen als Erinnerungsort“, so Beck.

Und damit die Alleen auch tatsächlich noch ganz lange bestehen bleiben, müssen die Bäume erst einmal gepflanzt und gepflegt werden. Dazu dient das alljährliche Treffen der Baumkreuz-Gemeinde. Über die Jahre ist dieses Treffen ein wichtiger Bestandteil der Aktion selbst geworden, bei dem Menschen aus Ifta und der Region und vielen Teilen der Republik im Freien zusammenkommen. Die große Werbetrommel wurde diesmal nicht gerührt, und auch ansonsten galt natürlich Abstand und/oder Maske.

Johanna und Papa Konstantin Adamopoulos bei der Pflege direkt am Grenzzaun. Foto: Peter Rossbach

Beck begrüßte die Baumkreuz-Gemeinde und formulierte aber auch noch einen anderen Gedanken. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die hier einst stehende Grenze einfach nur verlegt haben, um den Raum unseres Reichtums zu vergrößern“. Während die Menschen in Deutschland in den Kirchen bald wieder „Ihr Kinderlein kommet“ anstimmen würden, müssten in Lagern auf griechischen Inseln Menschen, darunter viele Kinder, in Kälte und Regen an der dortigen Grenze vegetieren.

Insgesamt sind es über tausend Bäume

Das dürfe die Gesellschaft in Deutschland nicht kalt lassen, so Beck, und dagegen müsse etwas unternommen werden. Corona und die US-Wahlen dürften nicht dafür sorgen, dass diese unmenschliche Lage in Vergessenheit gerate. „Wir haben den Platz und sind in der Lage den Menschen von dort hier zu helfen.“

Annerose Baum aus Ifta ist fleißig. Foto: Peter Rossbach

Das Baumkreuz selbst ist in den 30 Jahren enorm gewachsen. Deutlich über 1000 Bäume sind mit den Jahren gepflanzt worden. Diesmal kamen zehn neue Bäume in die Erde, zum Teil als Ersatzpflanzungen für solche, die es nicht geschafft haben, zum Teil an einem bislang „vergessenen“ Bereich des Grenzzaunes. Es handelt sich um zehn Spitzahorn. Auch ansonsten gab es reichlich zu tun, um Wildwuchs zu beseitigen, vorhandene Bäume zu beschneiden, Rasen zu mähen, Müll aus der Landschaft zu sammeln.

Beck: „Vor 30 Jahren haben wir die Bäume hier zusammengebracht, nun führen die Bäume uns jährlich hier zusammen“. Und wer in diesem Jahr nicht habe dabei sein wollen, könne sicher sein, „dass die Bäume im nächsten noch und wir im nächsten Jahr wieder da sein werden“.