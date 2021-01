33 Corona-Tote in Wartburgregion

Wartburgregion. Zwei weitere Todesfälle in der Folge einer Covid-19-Infektion meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand 4. Januar, 0 Uhr für die Wartburgregion, insgesamt sind es nun 33. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit sind im Kreis 25 Todesfälle registriert, in der Stadt Eisenach bleibt es bei acht. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen ist in der Wartburgregion um 16 gestiegen. 1 ein Fall kam in der Stadt Eisenach hinzu, 15 im Wartburgkreis. In den vergangenen sieben Tagen kamen in der Stadt 137 Fälle hinzu, daraus ergibt sich ein leicht gesunkener Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) von 324,3. Im Kreis gibt es eine 7-Tages-Zunahme an Neuinfektionen von 496 Fälle, Inzidenzwert: 332,8. Das RKI weist aber daraufhin, dass über das Wochenende weniger gestestet wird und somit weniger Daten gemeldet werde.