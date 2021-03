Die Polizei in Eisenach nimmt einen Mann mit aufs Revier, der in der Innenstadt für Aufruhr sorgt.

Eisenach Mann randaliert in Eisenacher Bankfiliale und bestiehlt Straßenmusiker

35-Jähriger sorgt in Eisenach für Aufruhr

Um die Mittagszeit sorgte am Dienstag ein 35-Jähriger in der Innenstadt von Eisenach für Aufruhr. Zunächst wurde bekannt, dass er in einer Bankfiliale mehrere Pappaufsteller beschädigte.

Im Anschluss begab sich der Mann laut Polizei in die Karlstraße und entwendete dort die Spendenbox eines Straßenmusikers. Als der Musiker dem Mann folgte und das Geld zurückforderte, wurde er von dem 35-Jährigen körperlich angegriffen, blieb aber unverletzt.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann mit auf die Dienststelle. Gegen den 35-Jährigen werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.