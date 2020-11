350 Unterschriften für Erhalt von Bankdienstleistungen

Steigende Kosten, sinkende Einwohnerzahlen im ländlichen Raum sowie ein immer größerer Kunden-Zuspruch für Online-Banking zwingen die VR-Bank Eisenach-Ronshausen, wie viele andere Kreditinstitute auch, über Maßnahmen der Einsparung nachzudenken. Durch die Niedrigzinspolitik lassen sich, so VR-Bank-Vorstand Jutta Schneider, Beratungsfilialen immer schwerer querfinanzieren. So schließt die Creuzburger Filiale im Gebäude Plan 3 zum 30. April nächsten Jahres.

Aus Kostengründen machte die Wartburg-Sparkasse schon zum 1. Januar 2019 ihre Creuzburger Niederlassung zu einer reinen Selbstbedienungsfiliale. Damals betreffen diese Umstrukturierung nicht nur Sparkassen-Kunden in Creuzburg, sondern auch in Behringen, Barchfeld und Stadtlengsfeld. Gerade die immer stärkere Nutzung der Online-Angebote habe zur Folge, dass Bank-Kunden immer seltener die Filialen aufsuchen.

„Wir haben schon 350 Unterschriften von Creuzburgern zusammen“, sagt Jörg Ruppert während der Einwohnerfragestunde in der jüngsten Stadtratssitzung des Amts Creuzburg. Er kämpft für die Erhaltung der VR-Bank-Filiale Creuzburg zur Absicherung notwendiger Finanzdienstleistungen. Um diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, übergibt das Mitglied der SPD-Ortsgruppe Creuzburg diese Liste am Donnerstag während eines Gesprächs von Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) mit Jutta Schneider. Die Genossenschaftsbank habe ein Kunden-Service-Center eingerichtet, über das Kunden telefonisch Überweisungen, Kontoabfragen, Daueraufträge in Auftrag geben können.

„Wir sind um eine Lösung bemüht“, denkt Vorstand Jutta Schneider an die Creuzburger. Ideen gehen dahin, dass Kunden der genossenschaftlichen Regionalbank ab Mai nächsten Jahres den Geldautomaten der Creuzburger Selbstbedienungsfiliale der Wartburg-Sparkasse (neben der Nikolaikirche) für Abhebungen nutzen können. Gespräche zwischen beiden Bankhäuser seien diesbezüglich vielversprechend verlaufen. VR-Bank-Kunden könnten auch weiter die Beratung in der Geschäftsstelle Mihla nutzen oder nach Eisenach kommen.