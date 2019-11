Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

500 Eisenacher Kinder schreiben Wunschzettel

Von Beginn unterstützen die Veranstalter der Party No. 5 Projekte von Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Seit vielen Jahren wandert der von ihnen noch aufgestockte Erlös des Casinos bei der beliebten Partynacht im Steigenberger-Hotel „Thüringer Hof“ in die Ausgestaltung der Weihnachtsfeier für bedürftige Kinder. Zu dieser Feier, die am 18. Dezember in der Hörselbergwerkstatt stattfindet, werden die Geschenke aus der Weihnachtsstraußaktion übergeben. 1800 Euro konnten Hoteldirektorin Annette Krumrey und Arne Setzepfandt als Veranstalter jetzt an Backhaus und Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) ausreichen.

Die Wunschzettel, auf denen bedürftige Kinder ihren besonderen Geschenke-Wunsch aufschreiben können, hängen seit Dienstag dieser Woche in bekannten Geschäften und Einrichtungen wie im Kaufhaus Schwager, im „Thüringer Hof“, in der Fitness-Arena oder im Spielwarengeschäft Crowson.

Zum 19. Mal hat die Kinderbürgermeisterin zu der Weihnachtsstraußaktion in der Vorweihnachtszeit aufgerufen. Rund 500 Kinder werden bedacht, erzählt die Kinderbürgermeisterin. Jeder Wunschzettel wird erfüllt, sagt Backhaus. Die Wünsche der Kinder sind ganz unterschiedlich – von neuen Schuhen oder etwas zum Basteln bis zu Klassikern wie Lego oder Feuerwehrautos. Ganz neu als Wunsch dabei sind sogenannte L.O.L-Puppen. Backhaus verrät, dass sie selbst erst forschen musste, was sich dahinter verbirgt. „Die Puppen stehen auf einigen Wunschzetteln“, erzählt die Kinderbeauftragte.

Annette Backhaus verteilt wieder Wunschzettel in Eisenacher Geschäften. Foto: Katja Schmidberger

Auch größere Firmen wie Bosch und Opel sowie die Wartburg-Sparkasse beteiligen sich an der Aktion. Allein bei Bosch werden über 60 Wünsche von den Mitarbeitern erfüllt, manche tun sich zusammen, andere schenken allein. Annette Backhaus freut sich sehr, dass Firmen wie auch private Eisenacher Jahr für Jahr bei ihrer Aktion mitmachen.

Sogar von außerhalb Thüringens melden sich Wunsch-Erfüller. So rief dieser Tage eine Frau aus Remscheid bei der Kinderbürgermeisterin an, die gern einen Wunschzettel zurückgelegt haben wollte, weil sie die Weihnachtsstraußaktion so gut fand und sich beteiligen wollte. Kennengelernt hat sie das Projekt bei einem Urlaub als Touristin in Eisenach.