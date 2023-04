Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch ein 63-jähriger Fahrradfahrer in Eisenach schwer verletzt. (Symbolbild)

63-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Eisenach schwer verletzt

Eisenach. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Eisenach: Ein Radfahrer wurde schwer verletzt.

Eine 25-jährige Autofahrerin bog am Mittwoch in die Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach ab, als es zum Unfall kam. Dabei übersah sie einen Radfahrer.

Laut Angaben der Polizei kollidierten die beiden, wodurch der 63-jährige Radfahrer auf die Straße stürzte. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.

