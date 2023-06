Der Mann war in Eisenach unterwegs und stürzte. (Symbolfoto)

65-Jähriger stürzt mit E-Scooter in Eisenach und verletzt sich schwer

Eisenach. Ein offenbar betrunkener Mann ist am Samstagabend in Eisenach mit seinem Scooter gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag ist ein betrunkener 65 Jahre alter Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Scooter gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei schreibt, war der Mann gegen 17.30 Uhr in der Straße Am Michelsbach unterwegs.

Andere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Da der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Den dreirädrigen Scooter stellte die Polizei sicher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

