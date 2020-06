Nazza. Am Samstag gegen 15 Uhr kam es in Nazza (Wartburg-Kreis) zu einem schweren Verkehrsunfall.

70-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ein 70-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem E-Bike auf dem Radweg aus Richtung Mihla kommend. Der Radweg mündet in die Straße Am Lämpertsbach. An der Einmündung kam es zur Kollision des E-Bike-Fahrers mit einem von rechts kommenden Nissan eines 51-jährigen, bei dem der 70-Jährige stürzte und verletzt wurde.

Er musste im Krankenhaus aufgenommen werden. Sowohl das E-Bike als auch der Pkw wurden beschädigt, die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500 Euro.

