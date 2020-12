80 Corona-Patienten im Eisenacher Klinikum

Die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-Erkrankung im Eisenacher St. Georg-Klinikum behandelt werden, liegt nun bei 80. 74 werden auf der Isolierstation betreut, sechs mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation. 1161 aktive Infektionen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 29. Dezember, 16.30 Uhr.

Weiterhin am stärksten betroffen sind im Südkreis Bad Salzungen (362 Fälle), Vacha (111), Geisa (95) und Bad Liebenstein (84). Im Nordkreis kommen aus VG Hainich-Werratal/Amt Creuzburg (56), Wutha-Farnroda (51), Ruhla/Seebach (50) und Gerstungen (41). In der Stadt Eisenach gibt es derzeit 246 Menschen mit einer aktiven Corona-Infektion. Derzeit befinden sich in der Wartburgregion 3915 Menschen in angeordneter Quarantäne. Die Zahl der Gesamtinfektionen beträgt 2343. Als genesen gelten 908 Menschen.