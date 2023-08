80 Liter Regen im August

Eberhard Dachsel wünscht sich ein stabiles Sommerhoch.

„Das Wetter zum Siebenbrüdertag (10. Juli) bis zum August sich nicht wenden mag.“ – Diese alte Bauernregel ist nicht so bekannt wie die zum Siebenschläfertag (27. Juni). Doch beide Regeln schließen von einem bestimmten Tag, einem sogenannten Lostag auf den Wetterverlauf des Sommers. Beide Regeln fußen auf einer sehr langen Naturbeobachtung unserer Vorfahren und haben auch heute noch eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit.

Wetterfrosch Eberhard Dachsel möchte seinen Sonnenhut wieder aufsetzen. Foto: Birgit Schellbach

Am 10. Juli dieses Jahres, am Siebenbrüdertag wechselte das stabile trockenwarme Sommerwetter zu einer wechselhaften Südwestwetterlage. Eine oft frische Brise aus Südwest transportierte feuchte Luftmassen vom Atlantik auch in unsere Region und graue Wolken schütteten ihre Last als anhaltenden Regen ab. An 26 Tagen im Juli und August ergossen sich beachtliche Niederschlagsmengen auch auf Eisenach. 70 Liter pro Quadratmeter Regen fielen hier vom Siebenbrüdertag bis Ende Juli.

Noch niederschlagsreicher waren die ersten beiden Augustwochen: 80 Liter Regen ergossen sich in diesem kurzen Zeitraum auf unsere Stadt (Eisenacher Mittel für den gesamten August: 62 Liter). Vier Regenwochen am Stück; das reicht!

Weniger gut für den Restsommer wäre es, wenn eine weitere Siebenbrüderregel zutreffen würde: „Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet´s noch 7 Wochen danach.“ Sonniges warmes Sommerwetter sollte nun für die nassgraue Regenzeit des Sommers 2023 entschädigen. Lieber Petrus, habe ein Einsehen und schicke uns ein stabiles Sommerhoch für die letzte Schulferienwoche.