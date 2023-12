80er-Party zum Weihnachtsfest im Eisenacher Club

Blick in den Spitz-Clubroom in der Adam-Opel-Straße in Eisenach.

Eisenach DJ Crome lässt vergangene Zeiten wieder aufleben

Für alle Eisenacher und Gäste, die schon am ersten Weihnachtsfeiertag genug von „O Tannenbaum“ haben, gibt es auch in diesem Jahr eine Alternative. Die Spitz-Crew um Manuel Tippach lädt am Montag, 25. Dezember, zur „Kult 80’s Party“ ein.

„Seit 2007 gibt es immer am ersten Weihnachtsfeiertag unsere große X-Mas-Sound of the 80’s Party. Früher im Spitz, dann im Bürgerhaus und seit letztem Jahr im neuen Spitz-Clubroom, dem ehemaligen Partyhaus in der Adam-Opel-Straße“, teilt Veranstalter Tippach mit. Der Club wurde vom Spitz-Team umgebaut und dient seither für Veranstaltungen jeglicher Art.

Dj Crome bringt an diesem Abend die 80er-Jahre zurück auf die Tanzfläche und feiert zusammen mit den Gästen eine Nacht voller Nostalgie und guter Laune. Aufgelegt werden Klassiker wie „Sweet Dreams“ von den Eurythmics, „Take on Me“ von A-ha oder „Billie Jean“ von Michael Jackson.

Manuel Tippach verweist auf die begrenzte Kapazität von 500 Besuchern und empfiehlt, sich rechtzeitig Karten zu sichern. Tickets gibt es online im Shop auf www.spitz.events oder im Dejavú in der Alexanderstraße in Eisenach für 15 Euro.