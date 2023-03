92-Jähriger in Eisenach beleidigt und geschlagen

Eisenach. Ein 92-jähriger Mann wurde in Eisenach von einem unbekannten Täter beleidigt und geschlagen. Die Polizei hat nun den Täter gefasst.

Am Donnerstag hat die Polizei in Eisennach nach Zeugen einer Körperverletzung gesucht. Ein 92-jähriger Mann wurde am 3. März gegen Nachmittag von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte hat den Rentner beleidigt, ihm die Mütze vom Kopf gerissen und ihm ins Gesicht geschlagen. Anschließend ist der Täter in eine unbekannte Richtung verschwunden.

Die Polizei hat jetzt bekannt gegeben, dass nach umfangreicher Ermittlung ein 60-Jähriger als Tatverdächtiger ausgemacht werden konnte. Gegen ihn richten sich die Ermittlungen wegen Körperverletzung.

