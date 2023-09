Abbaden in Gerstungen für einen guten Zweck

Gerstungen. Im Gerstunger Freibad wird die Saison mit einer Benefizaktion beendet. Die Einnahmen gehen an eine Elterninitiative für krebskranke Kinder.

Die Ortsgruppe Gerstungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) lädt am Freitag, 8. September, zum Abbaden für einen guten Zweck in das Freibad Gerstungen ein. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr. Wie die Veranstalter mitteilen, gelten an diesem Tag die erworbenen Saisonkarten nicht. Als Eintritt sind drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder zu bezahlen. Die Einnahmen kommen der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zu Gute.