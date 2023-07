Abgeordnetenverein unterstützt Rheuma-Liga

Kati Engel (rechts) übergibt den Spendenscheck an Gruppenleiterin Dietlind Hensen im Reisebus. Die Rheuma-Liga hatte einen Ausflug und Erfahrungsaustausch in Sangerhausen gemacht, wofür die Spende verwendet wurde.

Eisenach. Alternative 54 überreicht 300 Euro an Selbsthilfegruppe.

„Gemeinsam mehr bewegen“ – seit mehr als 50 Jahren ermutigt die Deutsche Rheuma-Liga, Menschen mit rheumatischen Erkrankungen zu mehr Bewegung. Die ehrenamtliche Arbeit der Selbsthilfegruppe in Eisenach der Deutschen Rheuma-Liga unterstützt der Verein Alternative 54 mit 300 Euro. Den Scheck überbrachte die Eisenacher Landtagsabgeordnete Kati Engel (Linke).

„Selbsthilfegruppen füllen eine Lücke, die keine Klinik und kein Arzt ausfüllen kann. Ihre Arbeit ist für die Betroffenen und unsere Gemeinschaft von unschätzbarem Wert. Daher freue ich mich sehr, dass die Alternative 54 regelmäßig die Arbeit verschiedenster Selbsthilfegruppen unterstützt“, erklärt die Abgeordnete.

Die Selbsthilfegruppe in Eisenach wurde 1993 gegründet und zählt an die hundert Mitglieder. Sie treffen sich regelmäßig, um mobil zu bleiben, der Versteifung der Gelenke vorzubeugen und um zu lernen, mit der Krankheit zu leben, ohne sich von dieser beherrschen zu lassen. Die Selbsthilfe für Betroffene in der Rheuma-Liga ist vielfältig und stützt sich im Wesentlichen auf die vier Säulen: Bewegung, Begegnung, Betreuung und Beratung.

Der Verein Alternative 54 entstand 1995 aus Protest gegen die automatische Diätenerhöhung nach Artikel 54 der Landesverfassung. Die Landtagsabgeordneten der damaligen PDS hatten den Verein gegründet, der die Gelder der Diäten-Erhöhungen als Spenden verteilt. Die Antragstellung ist ohne viel Aufwand möglich und wird von Kati Engel und ihren Mitarbeitern im Wahlkreisbüro „RosaLuxx“ in Eisenach gern unterstützt (E-Mail an: kontakt@rosaluxx.de).

Die Rheuma-Liga Eisenach trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat (außer im Juli und August) um 14 Uhr im Rot-Kreuz-Weg 1 in Eisenach im Vereinsraum in der dritten Etage. Ansprechpartnerin ist Dietlind Hensen, Telefon: 03691/ 61 05 49.