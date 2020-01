Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abrissarbeiten am „Schwan“ in Mihla erfordern Umleitung

Wegen der Abrissarbeiten am „Schwan“ kommt es in der Zeit vom 4. bis 22. Februar zu einer Änderung der Verkehrsführung, darüber informiert Annekatrin Rödiger von der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal.

Während der Bauarbeiten in der Straße Am Anger 7 ist eine halbseitige Straßensperrung zur Sicherung der Baustelle erforderlich. Der Verkehr wird mittels Ampelschaltung geregelt. Die Umleitung des Durchgangsverkehrs in Richtung Mühlhausen wird über Am Markt, Münsterstraße und Schornstraße umgeleitet. Auch aus Richtung Lauterbach erfolgt die Umleitung über die Schornstraße. Der Verkehr in Richtung Eisenach erfolgt wie gewohnt durch die Propelstraße und Neustadtstraße. In der Schornstraße ist ein beidseitiges Halte- beziehungsweise Parkverbot eingerichtet. Die Bushaltestelle Am Markt für die Fahrten in Richtung Mühlhausen wird für die Zeit der Sperrung in die Schornstraße vor den Parkplatz des Tegut-Marktes verlegt.