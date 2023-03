Abrissprojekte sind Thema

Bauhofmitarbeiten beräumen die Fläche vor der ehemaligen Molkerei in Berka/Werra.

Berka/Werra. Das frühere Bauhofdomizil in Berka/Werra wird geschliffen.

Unerwartet günstige Angebote hat Bauamtsleiterin Heidi Göhring bei der Ausschreibung des Abrisses des alten Bauhofdomizils der Stadt Werra-Suhl-Tal in Berka/Werra erhalten. Eine Firma aus Gera erhielt bei 54.500 Euro den Zuschlag für den Abbruch an der Dippacher Straße. Auf der Fläche sollen vorerst Parkplätze für den Besucherverkehr des benachbarten Friedhofes entstehen. Später werde man Überlegungen anstellen, wie man die Fläche entwickeln kann, so Bürgermeister Maik Klotzbach.

Auch ein anderer Abriss in der Stadt ist Gespräch, der eines denkmalgeschützten wie maroden Hauses durch privat an der Lutherstraße mitten im Ort. Ansehnlich ist diese Baulücke derzeit nicht, gibt es im Ort Kritik.