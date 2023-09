Absagen von Moderatorinnen

In der getrennten Kita „Wichtelburg“ in Creuzburg gibt es Handlungsbedarf.

Creuzbzurg. Wer soll die Arbeitsgruppe im Amt Creuzburg zu Kita-Problematik moderieren? Die Suche ist schwierig.

Die Gründung einer Arbeitsgruppe, um Probleme in der Kita „Wichtelburg“ in Creuzburg mit Träger, Personal, Eltern und Kommune zu besprechen, scheint weniger dringend als noch vor Wochen. Auch deshalb, weil ein Profi-Moderator teuer ist, wie es im jüngsten Stadtrat hieß, aber, auch weil es nach Anfragen an Moderatorinnen im Umfeld Absagen gab. Derzeit gründet sich in der Kita ein neuer Elternbeirat. Die Konstituierung wolle man abwarten.