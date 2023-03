Abschied aus der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach-Mitte

Eisenach. Heiko Nößler war 1981 bis 2016 Wehrführer in Eisenach. Nun erreicht er die Altersgrenze und scheidet aus der Einsatzabteilung aus.

Zum 67. Geburtstag ist Oberbrandinspektor Heiko Nößler vor wenigen Tagen feierlich aus der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach-Mitte verabschiedet worden. Im Beisein zahlreicher Gäste der Berufsfeuerwehr, der Ortsteilfeuerwehren, anderer Hilfsorganisationen sowie dem historischen Löschzug des feuerwehrtechnischen Zentrums Hattengehau löschte er zum Abschied symbolisch sein „letztes Feuer“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nößler trat im Dezember 1971 in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Eisenach ein. Zuvor war er in der Atze-Feuerwehr, wie damals die Jugendwehr hieß. 1981 bis 2016 leitete er die Freiwillige Feuerwehr Eisenach-Mitte als Wehrführer.

Nößler hat Generationen von Feuerwehrleuten als Kreisausbilder für Truppmann, Truppführer und Maschinisten ausgebildet und war bis vor kurzem für Brandsicherheitswachen im Landestheater zuständig. Für Nößler sei die Feuerwehr stets eine wichtige Größe in seinem Leben gewesen. Die Stadt Eisenach würdige die vielen Dienstjahre und endlose Stunden in Ausbildung, Übung, Brandsicherheitswache und Einsatz mit Dankbarkeit. Nößler gehört nun der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach an.