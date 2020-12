Abschied von den Eisenacher Ticket-Automaten

Wie schon in den Vorjahren werden derzeit die sieben, an unterschiedlichen Standorten in Eisenach befindlichen Fahrkarten-Automaten des Stadtverkehrs außer Betrieb gesetzt. Das diente bislang zum Schutz der Automaten, weil sie gerade in der Silvesternacht häufig das Ziel von Vandalismus waren.

Diesmal aber sagen sie endgültig Adieu und werden im neuen Jahr nicht wieder in Betrieb genommen, sondern verschwinden gänzlich. Allein eine neue Programmierung von Fahrplänen und -tarifen würde das Verkehrsunternehmen Wartburgregion (VUW) rund 10.000 Euro für die sieben Automaten kosten. Diese Investition mache angesichts des Alters der Automaten (einige haben schon über zehn Jahre Laufzeit auf dem Buckel) keinen Sinn mehr, sagt VUW-Vorstand Horst Schauerte. „Beim einstigen Hersteller bekommen wir jetzt schon keine Ersatzteile mehr“. Ein verlässlicher Betrieb könne so nicht mehr gewährleistet werden und ständige Ausfälle führten eher zur Verärgerung der Kunden.

Noch viele Möglichkeiten, ein Ticket zu kaufen

Einst wurden rund ein Drittel der Tickets über die Automaten im Stadtverkehr verkauft. Seit 2019 nehme aber die Nutzung immer weiter ab, schon weil es seitdem den einst gewährten Preisvorteil beim Kauf eines Tickets am Automaten nicht mehr gebe. „Damit gehen die Automaten dann auch in den wohlverdienten Ruhestand und werden durch das Handyticket abgelöst“, so Schauerte. Das neue Produkt „Handyticket“ werde nun intensiv beworben. In den Bussen werden „Türanhänger“ an den Haltestangen ausgehängt, die sich die Kunden mitnehmen können, es wird Plakate in den Bussen geben und an einigen Bussen Heckaufkleber. Die Automaten wurden ebenfalls beklebt, „damit die Kunden direkt am Automaten informiert sind und nicht davon ausgehen, dass nur ein aktueller Defekt vorliegt.“

Neben dem Handy-Ticket, so Schauerte, gebe es natürlich weiterhin vielerlei Wege, ein Ticket für den Stadtverkehr zu erstehen: Beim Busfahrer, im Servicecenter am Busbahnhof, an zehn weiteren Verkaufsstellen im Stadtgebiet, sogar das Angebot, sich die Tickets portofrei per Post zusenden zu lassen, gibt es. „Mit der Möglichkeit, das Ticket über das Handy zu erstehen, hat der Fahrgast sozusagen seinen eigenen Ticket-Automaten an jeder Haltestelle zur Verfügung, statt nur an den bisherigen sieben Standorten in der Stadt“, wirbt Schauerte für die Vorteile dieses Angebotes.

Er hofft zudem auf einen damit verbundenen Qualitätssprung durch die ständige Verfügbarkeit und unbaren Kaufs, aber auch bei häufiger Nutzung auf eine Beschleunigung der Busse und damit eine Erhöhung der Pünktlichkeit. „Zudem ist das Handy-Ticket die für uns als Verkehrsunternehmen deutlich wirtschaftlichere Variante als der Automatenbetrieb“, so der VUW-Vorstand. Eine weitere Neuerung und Verbesserung für die Fahrgäste sei geplant und lasse sich umsetzen, sobald der VUW-Wirtschaftsplan 2021 auch vom Eisenacher Stadtrat bestätigt werde. Dann sollen zunächst die vier am stärksten frequentierten Busse mit neuen Automaten im Bus ausgestattet werden. Das betreffe, so Schauerte die vier Gelenkbusse auf den Linien 1 und 5. „Auch diese Idee folgt dem Gedanken, dass der Automat im Bus an jeder Haltestelle verfügbar ist, statt wie bisher die stationären Automaten nur an wenigen Stellen“.