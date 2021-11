Abschied würdevoll in Eisenach gestalten

Eisenach. Abschiednehmen ist wichtig, auch im Sterbefall. In Eisenach gibt es jetzt Handreichungen zur Gestaltung des Abschiedes am Totenbett.

Die Geburt eines Menschen ist etwas Einmaliges und Besonderes. Das Sterben eines Menschen auch. Am Freitag, 19. November, lädt der Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen um 19 Uhr in die Nikolaikirche. An diesem Abend wird eine Handreichung zur Gestaltung des Abschiedes am Totenbett vorgestellt. Die Handreichung soll eine Hilfe sein, den Abschied in einfacher und würdevoller Form zu gestalten. Sie ist bestimmt für die Hand von Angehörigen, Pflegekräften und allen, denen ein Abschied in einem christlichen Geist am Herzen liegt.

Einen Einführungsvortrag unter dem Thema „Das Zeitliche segnen“ wird Norbert Mucksch halten. Er leitet den Fachbereich Sterbe- und Trauerbegleitung an der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld, wo auch Trauerbegleiter ausgebildet werden. Er ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Trauerbegleitung und Verfasser mehrerer Bücher zur Begleitung Trauernder.

Der Abend wird musikalisch gestaltet durch das Quartett „Isenacu Musica“. Jeder, der möchte, kann ein Exemplar der Handreichung kostenfrei erhalten. Der Zugang ist auf geimpfte, genesene und getestete Personen (PCR Tests – nicht älter als 48 Stunden) – oder eines Tests mit einem alternativen offiziellen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, beschränkt.