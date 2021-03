Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums sowie der Eisenacher Stadtverwaltung tun in der Bürger-Abstrich-Stelle im Rondell am Busbahnhof Dienst, hier (von links) Samira Mohammad, Sabine Gentsch und Leonie Winkler

Abstrichstelle am Busbahnhof in Eisenach wird rege genutzt

Das Angebot der neuen Bürgerabstrichstelle im Rondell am Busbahnhof, ohne Anmeldung einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen zu lassen, wird zum Start schon gut angenommen und hat auch schon Wirkung. In den ersten fünf Stunden am Donnerstag ließen sich 45 Bürgerinnen und Bürger testen. Dabei gab es zwei Tests bei symptomfreien Menschen, die positiv auf eine Corona-Infektion ausfielen. Diese Bürger wurden sofort einem noch genaueren PCR-Test unterzogen. Am Freitag kamen dann noch einmal rund 100 Menschen hinzu, die sich freiwillig testen ließen. Hinweis von der Teststelle: Minderjährige können sich nur in Anwesenheit von Erziehungsberechtigten testen lassen.