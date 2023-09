Zum Denkmaltag können Interessierte im Hörselbergmuseum Schönau in vergangene Zeiten eintauchen.

Abwechslung zum Denkmaltag in Schönau

Schönau. Das Hörselbergmuseum in Schönau wartet am Sonntag mit vielen Programmhöhepunkten auf.

Das Hörselbergmuseum lädt für Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr zum Tag des offenen Denkmals ein. Geboten wird ein abwechslungsreicher Tag voller Kultur, Geschichte und Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Das vielfältige Programm für die ganze Familie gewährt Einblicke in die Vergangenheit. Das Hörselbergmuseum öffnet zum Denkmaltag und präsentiert die reiche Geschichte und Kultur der Region. Interessierte tauchen in vergangene Zeiten und erkunden die Sammlung historischer Exponate.

Zu erleben ist auch die Freiluft-Ausstellung an den Außenwänden des Hörselbergmuseum zum Theologen und Pädagogen Friedrich Mosengeil. Herbstlichen Flair gibt es auf dem kleinen Markt mit regionalen Schätzen vor dem Museum. Handwerker und Händler präsentieren eine Auswahl an Waren der Region. Kultureller Höhepunkt ist eine Aufführung der Laienspielgruppe um 17 Uhr. Die hiesige Laienspielgruppe präsentiert das unterhaltsame Stück „Der grobe Gottlieb“. Talentierte Darsteller entführen in eine Welt voller humorvoller Geschichten, um ihren Gästen vergnügliche Lachsalven zu entlocken. Für Speisen und Getränke sorgen der Bouleverein Schönau und der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Schönau.