Adventsbasar und Lebenslichter im Georgenhof

In der Adventszeit wird im Foyer des Pflegeheims Georgenhof regelmäßig ein Adventsstand betrieben, bei dem von Bewohnern oder Angehörigen Gebasteltes und Leckereien verkauft werden. Auch nach Termin getaktete Besucher nehmen die Adventsaktionen an.

Als Verkäuferin ist Renate Stopp in ihrem Element. Schließlich hat die Bewohnerin des Pflegeheims Georgenhof in Eisenach das auch mal beruflich getan. Mehrmals in der Woche betreut sie den vom Hausmeister selbst gezimmerten und weihnachtlichen geschmückten Stand, während Mitarbeiter der Küche Punsch und kleine Leckereien anbieten. „Hier im Pflegeheim ist gerade mehr los als draußen“, sagt Hauswirtschaftsleiterin Nicole Philipp-Röth. Sie trifft es, wenn in der Öffentlichkeit kolportiert wird, dass in Corona-Zeiten Bewohner von Pflegeheimen einsam und ohne Angehörige versauern oder gar einsam sterben müssen. Das Gegenteil sei der Fall.