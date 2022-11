Foto: Norman Meißner (me), (nm) / TLZ

In der Eisenacher Annenkirche ist weihnachtliche Chormusik zu hören.

Adventskonzert in der Eisenacher Annenkirche

Eisenach. Zum Adventskonzert lädt der Gemischte Chor der Wartburgstadt in die Eisenacher Annenkirche.

Der Gemischte Chor der Wartburgstadt singt am Sonntag, 27. November, 15 Uhr, in der Eisenacher Annenkirche. Nachdem die traditionellen Adventskonzerte, die immer viele Chorfreunde anziehen, wegen der Pandemie in den letzten Jahren nicht stattfinden konnten, freuen sich die Sängerinnen und Sänger nun auf ihr Publikum. Lieder zum Advent und zur Weihnacht werden mit Gedichten und Geschichten zu einem bunten Strauß gebunden, der die Zuhörer gut auf den Advent einstimmt.