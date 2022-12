Adventskonzert mit Emmerlich

Eisenach. In der Eisenacher Georgenkirche ist der bekannte Gunter Emmerlich am vierten Advent zu Gast.

Weihnachtslieder, Instrumentalmusik und Heiteres wie Nachdenkliches rund um die Weihnachtszeit erwartet die Gäste des Adventskonzerts mit Gunther Emmerlich am 16. Dezember um 19 Uhr in der Georgenkirche. Es erklingen festliche Arien und Duette, beispielsweise von Händel, Bach und Mozart, ebenso Weihnachtsmusik sowie Gospel und Spirituals in sehr vielseitigen Bearbeitungen. Das Programm wird durch Zwischentexte und Geschichten miteinander verbunden. Moderiert wird der Abend natürlich von Emmerlich selbst. Einlass ist 18 Uhr. Karten gibt es im Servicecenter unserer Zeitung oder auch in der Tourist-Info.