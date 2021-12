Adventskonzert mit Gunther Emmerlich ist abgesagt

Gunther Emmerlich – hier bei einem Festgottesdienst anlässlich der Weihe der kleinen Orgel in der Kahlaer Stadtkirche – wird nicht in Eisenach auftreten.

Eisenach. Das Adventskonzert mit Gunther Emmerlich und Ensemble, das am 17. Dezember in Eisenach geplant war, fällt aus.

Das Adventskonzert mit Gunther Emmerlich, das am 17. Dezember in der Georgenkirche stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilt die Konzertagentur Gunter Grebler aus Dresden mit. Die Ansteckungsgefahr und die damit in Verbindung stehenden Bestimmungen würden die Veranstaltung nicht zulassen. Eintrittskarten können an den betreffenden Stellen zurückgegeben werden. „Es wird auf jeden Fall in der Adventszeit im nächsten Jahr einen Termin geben“, versichert der Veranstalter.