David und Nadine Brix verkauften an ihrem Stand Weihnachtsbäume und Elche aus Holz.

Adventsmarkt auf dem Alten Schulhof in Nazza

Nazza. Burg- und Heimatverein organisiert weihnachtlichen Markt.

Der Burg- und Heimatverein hatte am Sonntag zum Adventsmarkt auf den Alten Schulhof geladen. Unterstützt von Vereinen und privaten Bürgern tummelten sich viele Menschen an den Ständen, unter anderem bei David und Nadine Brix aus dem Ort, die Holzdekorationen verkauften. Am Stand des Kindergartens konnten Lebkuchen verziert und mit Schokolade verzierte Früchte vernascht werden.