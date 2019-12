Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ältestenrat nimmt in Eisenach Akteneinsicht zu Möllers Arbeit

Die Arbeitsweise von Eisenachs Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) war Gegenstand der Sitzung des Ältestenrates am Montag. Das Gremium nahm Einsicht in zahlreiche Aktenordner aus dem Verantwortungsbereich des fachlich in der Kritik stehenden Dezernenten. Der Ältestenrat setzt sich aus den Spitzten von Stadtratsfraktionen, Stadtratsvorsitz und Verwaltung zusammen. Ein Ergebnis der Akteneinsicht liege noch nicht vor, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Die Untersuchung werde noch Zeit in Anspruch nehmen. Die CDU-Fraktion hatte vor Monaten ein Abwahlverfahren gegen Möller erwogen, zuletzt hatten die Linken die Initiative ergriffen.