Ärztin Constanze Maurer zurück am St. Georg Klinikum in Eisenach

Eisenach. Im Bereich Frauenheilkunde am St. Georg Klinikum Eisenach ist eine alte Bekannte zurück. Nach knapp fünf Jahren ist Constanze Maurer nun wieder in Eisenach.

Die Rück- und Heimkehr erfolgte im Flüsterbetrieb: Constanze Maurer (48) ist seit Februar wieder am St. Georg Klinikum in Eisenach beschäftigt. Die Eisenacherin und Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin quittierte ihre Chefarztstelle am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza und kehrte in die Funktion einer Oberärztin zurück an ihre Wurzeln. Constanze Maurer ist in Berka/Hainich zu Hause.

In der Abteilung Frauenheilkunde bildet sie das Führungsgespann mit Chefärztin Dr. Anke Mothes.

Im Mai 2018 hatte die mit 41 Jahren einst jüngste Chefärztin des Hauses das St. Georg Klinikum nach elf Jahren an Bord verlassen. Das St. Georg Klinikum Eisenach ist ein Krankenhaus mit überregionalem Versorgungsauftrag mit etwa 500 Betten.

