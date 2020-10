Kleine, kurze Handgemenge, ein paar Wortscharmützel und jede Menge Polizei auf dem leeren Mittelteil des Marktplatzes in Vacha, die die beiden rivalisierenden politischen Gruppen auseinanderhielt. Es blieb alles ruhig, größere Arbeit bekamen die Ordnungshüter nicht.

Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hatte zum Tag der Deutschen Einheit zum Familienfest in den Ort im südlichen Wartburgkreis geladen, in dem die Brücke der Einheit steht. Nicht nur Anhänger der AfD (am Ende dürften es etwas mehr als 300 gewesen sein) hatten diese Einladung angenommen, sondern auch wahrscheinlich rund 300 Gegendemonstranten. Das Wetter spielte für beide Gruppen mit – meist sonnig, kein Regen.

Im abgetrennten Veranstaltungsbereich der AfD Westthüringen war für Musik auf der Bühne gesorgt, wobei das Auftaktlied des Musik-Duos von den „Regenbogenfarben“ mit der Werbung für Toleranz für auch andere Lebensformen als die klassische Frau-Mann-Ehe wohl nicht ganz im Sinne der AfD-Besucher war und auch Buh-Rufe auf sich zog. Für Kinder gab es ein paar Belustigungen wie Torwandschießen und Glücksraddrehen. Coronageschuldet durfte beim Fest kein Alkohol ausgeschenkt werden.

Der Fokus lag auf den Redebeiträgen. Begrüßt wurden die Teilnehmer durch den Kreisvorsitzenden der AfD, Klaus Stöber aus Thal bei Ruhla. Es schlossen sich die Auftritte von Bundes- und Landtagsabgeordneten der Partei zumeist aus Hessen und Thüringen an, wie Björn Höcke, Heiko Schulz, Stephan Brandner und Martin Hohmann. Alle erinnerten an die Bedeutung des Tages der Deutschen Einheit aus ihrer Sicht, zum Teil mit persönlichen Erinnerungen.

AfD-Bundestagsabgeordneter Stephan Brandner sprach zum Familienfest seiner Partei auf dem Markt in Vacha. Foto: Peter Rossbach

Für Brandner aber ist der 3. Oktober der Tag, „an dem der Sozialismus endgültig besiegt wurde, und zwar in all seinen Schattierungen“. Allerdings wabere der Sozialismus auch jetzt wieder durch den Bundestag, und nur die AfD stehe in ihrer Gänze dagegen auf. Letztlich sei der angebliche „Kampf gegen Rechts“ der Gegner der AfD tatsächlich nichts anderes als „der Kampf gegen alles Bürgerliche“, so Brandner.

Gegen die Veranstaltung hatten der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Eisenach/Wartburgkreis und das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit im Wartburgkreis zum Protest aufgerufen. Nach dem Treffen auf dem Parkplatz gegenüber der Brücke der Einheit gab es einen kurzen Demonstrationszug zum unteren Ende des Marktplatzes, wo auch einige Info-Stände zu finden waren. Natürlich auch alles ohne Alkohol. Michael Lemm vom DGB: „Wir stehen für eine offene, friedliche Gesellschaft ohne Rassismus und Antisemitismus. Genau das lehnt die AfD ab. Sie ist der Arm der rechten Ideologie in den Parlamenten.“

Dies sehen Sandro Witt vom DGB-Landesverband und der aus Hessen angereiste Daniel Iliev (SPD, Bürgermeister von Heringen), ähnlich. „Es ist so ein schöner Tag, an dem wir hier aber zusammenstehen müssen gegen jene, deren Geschäft Rassismus und Hetze sind“, so Iliev. Der 3. Oktober ist für ihn auch ein Symbol für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Deshalb sei es wichtig, am Nationalfeiertag für diese Werte einzustehen.

Witt freute sich, dass sich Menschen aus Hessen und Thüringen vereint zeigten im Protest gegen die Ideologie und Hetze der AfD. Dass die Stadtspitze sich auf ihre Neutralität berufe und nicht mit ihm Boot sei, hält der DGB-Mann für das falsche Signal.