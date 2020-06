Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aggressiver Randalierer zieht durch Eisenach - Bewaffneter Überfall auf Spielothek

Dienstagabend gegen 21.40 Uhr meldeten Zeugen einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern auf der Eisenacher Jakobstraße. Währenddessen soll einer der beiden eine Glasscheibe eines Hoftors beschädigt haben. Eine Heckscheibe eines dort parkenden Renault Twingos soll ebenso durch den Täter eingeschlagen worden sein. Dabei verletzte sich der Unbekannte an der Hand. Die beiden streitenden Männer verließen zusammen den Tatort in Richtung Alexanderstraße.

Dort angekommen, trafen sie auf einen 21-Jährigen, der durch den unbekannten Täter angegriffen worden sein soll. Bei der Auseinandersetzung wurde der Angreifer durch seinen Begleiter zurückgehalten, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Unbekannte gegen weitere Fensterscheiben schlug. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es jedoch zu keinen weiteren Beschädigungen. Anschließend verließen der Täter und sein Begleiter den Ort in Richtung Innenstadt. Der 21-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro am Renault und ca. 100 Euro am Hoftor. Die Polizei Eisenach sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Informationen zu den Identitäten der beiden streitenden Männer geben können. Sie werden durch Zeugen wie folgt beschrieben:

Bewaffneter Überfall auf Spielothek scheitert

Mittwochnacht betrat ein maskierter Mann gegen 1:10 Uhr eine Spielothek in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Er hielt dem Angestellten eine Waffe vor und verlangte Bargeld. Doch dieser forderte den Täter auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

So wird der Täter beschrieben

ca. 180 Zentimeter groß,

ca. 30 Jahre alt,

schlanke Figur,

dunkel gekleidet und

sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.