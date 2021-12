Alexander und Maximilian Blume laden zu Konzerten

Eisenach. Mit renommierten Musikern an ihrer Seite geben Alexander und Maximilian Blume in Eisenach zwei Konzerte zum Advent.

Der international erfolgreiche Eisenacher Jazz- und Bluespianist Alexander Blume beging in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Das Festkonzert im Eisenacher Landestheater, die Premiere seines musikalischen Schauspiels „Luthers Bibel-Leak“ in der Ruhlaer Trinitatiskirche und die Teilnahme an der German Blues Challenge in Eutin in Schleswig-Holstein waren neben Studioproduktionen und weiteren Livekonzerten auf großen und kleinen Bühnen besondere Höhepunkte. Gemeinsam mit seinem Sohn Maximilian hat Alexander für die beiden Adventskonzerte mit Sina Rien (Bass), Vanessa Marx (Gesang), Linda Ahlers (Gesang) und Kiki Havemann (Tanz, Pantomime) hervorragende, ebenfalls international erfolgreiche Künstlerinnen eingeladen. „Advent mit Freunden“ spannt stilistisch und mit variantenreichen Arrangements weite Bögen vom Solo bis zum vollen Ensemble -- von weihnachtlichen Chorälen und Liedern, über Gospel bis hin zum Jazz. Mit dabei sind auch der Eisenacher Theologe Ralf-Uwe Beck als Erzähler, der seit Jahren mit Alexander Blume, zusammenarbeitet und die Gesangsgruppe SAB-Voices.

11. Dezember, 15.30 und 19.30 Uhr, nur mit Vorbestellung und Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen. Tickets unter: musikschule.blume@t-online.de oder Tel.: 03691/213416