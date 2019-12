Alle Jahre wieder: Verballhornung im Advent

Die roten oder blauen Winter-Wonderland-Anzüge, wie sie die fünf Acoustica-Mitglieder vor einigen Jahren noch auf den Festtagsbühnen trugen, sind zwar gegen weißen Zwirn eingetauscht. Einige Edel-Fans erwiesen dem früheren „Augenkrebs-Look“ beim Konzert der Erfurter Klamauk-Rocker am Montag im Schlachthof Eisenach aber noch ihre Reminiszenz, in dem sie mit der Montur erscheinen. Die Acoustica-Familie war zur Hommage in Hundertschaften angetreten, um mit der kultigen Band abzufeiern.

X-Mast First! Auf den Spuren des unsäglichen US-Präsidenten Trump machen sich Acoustica daran, Weihnachten „great again“ zu machen. Alles, aber auch alles, ordnet der Fünfer wieder einmal alles dem Fest der Liebe unter, genau so, wie sich das die Fans von den Rodelkönigen unter den Schneeschiebern erhofft und erwartet hatten. Wer den First class-Verballhornern die Ehre erweist, will keine Experimente, der will Acoustica in Reinform, der will, dass Kevin sofort runter kommt (nach einem Titel der Band).

Die Cover-Combo versammelt auf ihrer Last Christmas-Tour Jahr für Jahr hunderte Fans im Schlachthof, darunter nicht wenige, die man sonst noch nicht einmal im Umfeld dieser heiligen Halle sieht. Für Acoustica werden sie aber zum adventlichen Wiederholungstäter, zum Weihnachtsschlips- oder -mützenträger.

Gut 25 Jahre gibt es die Ulk-Band mit Rock’n’Roll-Antrieb und dem Herz auf der linken Seite nun schon. Die Zutaten zum Festtagsmenue sind immer dieselben: fünf Musikanten von Format, reichlich Sarkasmus und Ironie, ein gerüttelt Maß an internationalen Pop- und Rockklassikern, witzige bis aberwitzige Texte, Spielfreude und dazu eine winterliche Bühnendeko. Wenn Acoustica rufen: „Lasst uns froh und munter sein“, dann ist das keine Empfehlung, dann ist das Programm, dann wird gejauchzt, frohlockt, gehüpft und wenn es beliebt auch der Moshpit aufgemacht.

Rock’n’Roll ist bei Acoustica kein geheimes Zeichen. Foto: Jensen Zlotowicz

Das Schlachthof-Publikum brauchte keine zwei Einladungen, um sofort auf Betriebstemperatur zu kommen und die Gassenhauer der Band lauthals mit zu grölen. Ja, allen wollen einen „Baum klauen“ oder „Rodeln gehen“. Der Groove der Originaltitel lässt jedes Tänzerherz höher schlagen und man verzeiht es Sänger und Gitarrist Morgan Star, dass die großen Höhen stimmlich für ihn scheinbar eine Nummer zu groß geworden sind.

Der Backkatalog der Band ist so prall gefüllt auch mit einigen neuen Songs, dass Acoustica lückenlos bis zum nächsten Nikolaustag durchrocken könnten, wenn sie denn genügend Textzettel zu ihren Füßen liegen oder auf dem Lappi abrufbar haben. Und weil Satire angeblich alles darf, darf die teils etwas zu viel labernde Band auch den Karel Gott-Klassiker „Babuschka“ in so buchstäblich verzerrter Manier aus dem Rohr lassen, dass etwas Fremdschämen erlaubt ist. Wer es als Vorlage in das Christmas-Programm der Comedy-Rocker schafft, dem ist einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame wohl sicher.

„Rück den Baum raus, du rote Sau“. Mit dieser musikalischen Aufforderung aus der Evergreen-Kiste der Band schickten Acoustica das glückselig-ausgeflippte Publikum ins Weihnachtfest. Da glich der Schlachthof längst einem Tollhaus. Ob es die letzte Show der Acousticer in dieser Spielstätte war, werden die nächsten Monate zeigen. In denen heißt es: Quo vadis Schlachthof?