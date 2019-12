Als Gast am Katzentisch?

Bricht der Landrat gerade sein den Vorsitzenden der Eisenacher Ratsfraktionen gegebenes Wort, dass Eisenach einen Sitz (und Stimme) in der Trägerversammlung des künftig gemeinsamen Jobcenters erhält? Es gibt Fraktionsvorsitzende, die bereit sind Eide zu schwören, dass er dies versprochen hat. Landrat Krebs dagegen verweist jetzt auf das Gesetz, das eine von Eisenach gewünschte Konstruktion nicht zulasse.

Wer will, kann ja über die Feiertage die Zeit nutzen, um eben jenes Gesetz mal als Lektüre herzunehmen. Im Paragraf 44c des SGB II steht der Passus, nach der sich die Trägerversammlung „in der Regel“ so zusammensetzt wie der Landrat sagt. Die Formulierung „in der Regel“ lässt es vermuten, und tatsächlich in der Kommentierung dieses Gesetzes wird aufgezeigt, dass es Ausnahmen in Sonderfällen gibt. Als ein solcher Sonderfall wird explizit das Zusammengehen von Jobcentern genannt – also genau das, was hier in der Region passieren soll. In diesen Sonderfällen sagt die Kommentierung könne die Trägerversammlung natürlich erweitert werden, um alle Interesse zu berücksichtigen.

Es bringt den Kunden des Jobcenters gar nichts, wenn die Stadt Eisenach keinen Sitz dort erhält, sondern als Gast am Katzentisch Platz nehmen soll. Und um diese Menschen sollte es doch gehen, oder?

Ich wünsche uns allen ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest.