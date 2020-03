Alte Fichten im Schlosspark müssen gefällt werden

Unüberhörbar surrten bis zum 29. Februar die Motorsägen. Die letzten Tage waren eine Art Endspurt für viele Akteure, so auch am Reuterweg in Eisenach. Seit 1. März herrscht die Schonzeit für Bäume und Gehölze im öffentlichen Raum.

Zum Teil alte Fichten mussten auch im Park der Schlossanlage Wilhelmsthal abgesägt werden, etwa ein Dutzend dieser Exemplare. Sie waren vertrocknet und vom Borkenkäfer befallen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten als Eigentümerin der Anlage musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht handeln. „Es tut mir auch in der Seele weh“, sagte Stiftungsmitarbeiterin Andrea Walter. Die Stiftung pflanze Bäume nach.

19 weitere Bäume werden im Herbst gefällt

Aufgrund der Trockenheit hat die Stiftung wie in anderen Parkanlagen erhebliche Vitalitätseinbußen im Baumbestand zu verzeichnen. Insgesamt handelt es sich in Wilhelmsthal um circa 45 tote, absterbende beziehungsweise nicht mehr verkehrssichere Bäume, die in diesem Jahr gefällt werden müssen. 26 sind bereits gefällt, 19 müssen dann im Herbst gefällt werden. Zusätzlich müssten vier Bäume an der Bundesstraße in dieser Woche noch stark eingekürzt werden, um die Standsicherheit wieder herzustellen. Alle Maßnahmen seien mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

Wie alt die größten gefällten Bäume genau sind, könnte man erst genau sagen, wenn man die Schnittstellen schleift und so die Jahresringe einwandfrei zählen kann, erklärte ein Forstexperte vor Ort. Der eine oder andere Baum werde der letzte Großherzog aber noch gesehen haben, meinte der Revierförster.

Vom Park schweift der Blick vieler Besucher derzeit auf den See, der – wieder einmal – zum einem Großteil mit Wasser gefüllt ist. Das aber ist wie schon in der jüngeren Vergangenheit eine Momentaufnahme. Dass der See ansatzweise mit Wasser befüllt ist liegt nur am reichlichen Niederschlag der vergangenen Tage.

„Das Wasser wird früher oder später wieder abfließen“, sagt Andrea Walter. Die Arbeiten am Staudamm des als Talsperre konzipierten Sees sind immer noch nicht abgeschlossen. Nicht nur für Ortsteilbürgermeister Dieter Scheuch im benachbarten Eckardtshausen ist es ein Rätsel, warum die Sanierung der Mauer seit Jahren noch nicht abgeschlossen ist, gleichzeitig aber seit geraumer Zeit keine Bauleute mehr am Damm arbeiten.

Neuer Planer für die Dammsanierung beauftragt

Aufgrund von Kapazitätsgrenzen des bisherigen Planers kam es zu einem Planerwechsel, informiert die Stiftung auf Anfrage. Derzeit würden die Detailplanungen der Restarbeiten für die Genehmigungsbehörde fertiggestellt, um im Frühjahr mit dem Bauprojekt fortfahren zu können. Sie soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Fertigstellung hatte die Stiftung schon für 2017, 2018 und 2019 angekündigt. Auch deshalb nimmt die Öffentlichkeit solche Ankündigungen nur noch bedingt für voll.

Die Dammsanierung am Wilhelmsthaler See erfolgt auf Grundlage eines aufwendigen Genehmigungsverfahrens. Die 1710 bis 1712 erbaute Dammanlage ist ein bedeutendes historisches Element der denkmalgeschützten Anlage und wurde gestalterisch auch in die Parkumgestaltung des 19. Jahrhunderts unter Fürst Pückler-Muskau und Hofgärtner Hermann Jäger integriert.

Gleichzeitig muss sie mit der aktuellen Sanierung die Voraussetzungen als Talsperre erfüllen. Dafür war es auch erforderlich, die sogenannte Sckell-Brücke am Wilhelmsthaler See zu sanieren. Die Herausforderung des Gesamtprojekts besteht darin, die komplexen aktuellen Erfordernisse der Technik mit den Auflagen der Denkmalpflege in Einklang zu bringen.