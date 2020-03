Eisenach. Nach getaner Arbeit: Diese Frauen, Männer und Kinder halfen am Samstag tatkräftig beim Bau des Amphibienschutzzaunes an der B 88 in Thal mit. Darunter Ronny Füldner (3.von rechts), der den fachlichen Hut auf hat, BUND-Kreisverbands-Ehrenvorsitzender Freimut Umlauf (ganz links) und Jörg Klingelhöfer (hinten Mitte mit Mütze) als Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde Wartburgkreis.