An der Werra aus dem Werrabuch

Berka/Werra. Sandra Blume liest am 25. Februar in Berka/Werra

Zu einer Lesung mit musikalischer Begleitung aus der Flussbiografie „An der Biegung des Flusses – Ein Buch über die Werra“ lädt die IG Heimat- und Geschichtsfreunde Berka/Werra ein. Autorin Sandra Blume stellt am Samstag, 25. Februar, um 15 Uhr ihr Buch im Waldenberger Hof vor – dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Die erste Biografie der Werra lässt den zweitgrößten Fluss Thüringens in all seinen Facetten aufleuchten. Über 120 Flusskilometer führt die Reise der Autorin entlang der Mittleren Werra - von Immelborn nach Großburschla - und nimmt die Leser mit auf eine Wanderung, immer dicht entlang des Flusslaufes, abseits der Wege und nicht selten durch eine beinahe unentdeckte, verborgene Wildnis. Sandra Blume verwebt packende Wandererlebnisse und poesievolle Naturbeschreibungen mit Sachinformationen zu den unterschiedlichsten Themen – vom Salz, über Kieselsteine, Brücken, Grenzen, Burgen und Schiffe bis hin zu Fischen, Nixen und dem geheimnisvollen Element Wasser – die in Verbindung mit dem Fluss Werra stehen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Alle Infos zum Buch und zur Autorin sowie weitere Lesetermine 2023 finden sich unter www.herzhuepfen.com.